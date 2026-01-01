Националният съвет на „Продължаваме промяната“ проведе заседание, на което потвърди ангажимента си за издигане на обща президентска кандидатура в рамките на подписано споразумение с „Форум за демократично действие“. Това съобщиха от пресцентъра на ПП до медиите.

Партията е дала мандат на своя Изпълнителен съвет да предложи кандидат за президент, като това ще стане по установен номинационен ред.

На 1 декември 2025 г. беше подписано споразумение за издигане на единна кандидатура за президентските избори през 2026 г. между парламентарно представените партии от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" ("Демократи за силна България", "Да, България" и "Продължаваме Промяната") и Форума за демократично действие.

Освен това съветът е възложил на народните представители от формацията да работят за бърз избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), както и за изготвяне на широк антикризисен пакет в рамките на Бюджет 2026, насочен към подкрепа за бизнеса и доходите на гражданите.

От партията потвърждават и политическото си позициониране като центристка формация, с приоритети в образованието, здравеопазването, доходите и икономическото развитие, без увеличаване на данъците.

Междувременно стана ясно, че „Да, България“ иска от коалицията ПП-ДБ общ политически субект в център-дясно и коалиционно споразумение. Това каза съпредседателят Ивайло Мирчев пред NOVA.

„Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това. Националният съвет на „Да, България“ излезе с решение, че трябва да се вземат мерки. Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява, ще търсим грешките си. Искаме да имаме общ политически субект с ПП, който да е в център-дясно и да включва и други формации“, обясни Мирчев.

Според него предизборната кампания на ПП-ДБ е била разнолика. „Имаше отделни щабове, а нямахме единна програма. Необходимо ни е и коалиционно споразумение, да имаме общи брифинги и заседания. Протестиращите ни възложиха определени задачи на изборите, заедно си ги възложихме. Те очакват ние да сме политическият им инструмент. Искат да виждат у нас нещо сигурно и солидно, което може да управлява страната. В момента не изглеждаме така. 8 пъти избори за няколко години не се е случвало у нас или по света, в неизследвана територия сме“, отбеляза съпредседателят на „Да, България“.

По думите му не е истина твърдението, че не е вдигал телефона на Атанас Атанасов. „Никога не е имало казус с влизането на Манол Пейков в НС, не сме се намесвали, когато има кандидат в два района. Органите на самата партия решават кой откъде да влезе“, посочи той.

Силен ангажимент и голямо доверие, гласувано от хората, което трябва да бъде оправдано - така Мирчев определи категоричната победа на „Прогресивна България“ на изборите. „Ще бъдем адекватни и ще правим всичко възможно за разграждането на модела „Борисов - Пеевски“. Дори тази седмица внесохме няколко сигнала по отношение на ВАС за проверка на записи. На тях изглежда думите са казани от и.ф. председател Георги Чолаков. Говори се за суми за решаване на конкретни дела. Има овощни полета с гнили ябълки в съдебната система, всички трябва да бъдат проверени - имоти, доходи, всичко“, коментира Ивайло Мирчев.

Той сравни подаването на оставката на Сарафов с комплимент от заведението - опит някой да се разбере с Румен Радев, за да бъде някой оставен на мира. Мнението му е, че махането на охраната на Борисов и Пеевски ще бъде символно - ще покаже желание моделът да бъде разрушен.

Относно информацията, че Десислава Атанасова е била на борда на частен самолет на Пеевски, Мирчев заяви, че ПП-ДБ ще иска временна комисия и изслушване на вътрешния министър Емил Дечев относно доходите на лидера на ДПС. А ако се докаже, че конституционният съдия Атанасова се е возила на самолет на Пеевски, оставката ѝ ще бъде поискана.