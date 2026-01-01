В Националния съвет на "Продължаваме промяната" съм, оставам в партията и я подкрепям, каза бившият депутат и премиер Кирил Петков пред журналисти в Софийски градски съд в отговор на въпрос за промени в листите на формацията в предстоящите предсрочни избори.

Петков се яви на дело, по което са му повдигнати обвинения за това, че като министър-председател е извършил длъжностни престъпления - на 17 март 2022 г., е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

"Подадох си оставката, което е отговорност, политиците в България трябва да поемат отговорност. "Продължаваме промяната" е моята партия, подкрепям я, оставам в Националния съвет", каза още той. Опитват се в момента да я зацапат, да направят някакъв фалшив скандал. Трябва да е ясно, че това е опит за компроматна война по някои от медиите, допълни Петков.

Кирил Петков отрече слуховете за нов политически проект

Подадох си оставката, поех отговорност в момент, когато трябваше, в "Продължаваме промяната" няма скандал, заставам зад партията си и вярвам, че мога да помогна - и на партията, и на държавата с всички активности, които правя, както и Лена Бориславова, за което я поздравявам - тя също е част от партията и ще продължи да се бори за България. Не става дума за изчистване, допълни Петков.

На въпрос с какво ще се заеме Петков, отговори, че тясната му специалност е конкурентоспособност и се занимава с бизнес, както и че ще помогне в кампанията на партията си, в наблюдението да не се крадат гласове, а в бизнеса - пак ще сложи България на световната карта. По думите му всеки, който се опитва да говори, че през листите има чистка, е абсурдно.

Политически реакции след решението на Кирил Петков да подаде оставка

Запитан дали ще има честни избори след като няма окончателен отговор как ще се гласува, Петков каза, че ще бъдат в най-рисковите секции, ще наблюдават всяка бюлетина, ако "хартиените бюлетини останат по този начин", ще наблюдават всеки кандидат в листите дали ще се опитва да влияе на хората да гласуват свободно. Очаквам да няма рискова секция, в която да няма мотивиран човек от нашата коалиция, така че да наблюдаваме злоупотребите, които се случиха на миналите избори да не се повтарят отново, каза още той.

На въпрос какви са отношенията между партията му и евентуален проект на Румен Радев, Петков отговори, че е въпрос към лидерите на "ПП", но няма да отстъпят от европейската ориентация на България и борбата с корупцията.