С „Демократична България“ имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание – така зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков отговори на въпрос за обтегнатите отношения в коалицията.

В студиото на „Здравей, България” по NOVA той бе попитан ще се "разведе ли" ПП с ДБ и отговори: „Очевидно е, че имаме едни и същи цели - казвали сме го многократно. Очевидно е също, че имаме различия в начина, по който да ги постигнем. Пред нас се поставят две крайни алтернативи: едната е да се обединим в една партия - нещо, което чух като предложение, особено от „Да, България“, а другата - че ще се разделим и няма да си говорим“.

Какво следва за ПП-ДБ?

Вчера на заседанието на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ бе потвърден ангажиментът за издигане на обща президентска кандидатура в рамките на подписано споразумение с „Форум за демократично действие“.

По темата може ли ПП и ДБ да са единен политически субект, какъвто призив дойде от ръководството на „Да, България“, Денков посочи, че това значи една партия, макар че това не било казано директно. "Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре", подчерта той.

Денков допълни, че това защо е предложено създаването на партия е въпрос към ДБ. "Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение, че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална партия, показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен е Денков.

Той добави, че предложението "да се превърнем в дясна партия не е удачно според нас": "Това би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6-7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове".