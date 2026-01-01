Израел "все още не е приключил работата" срещу "Хизбула", целта за разгромяването на ливанското ислямистко движение "няма да бъде постигната утре", предупреди израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан, предаде Франс прес.

Войната срещу шиитското движение, съюзник на Техеран, която бе възобновена на 2 март, позволи да бъдат отблъснати "двете заплахи, идващи от Ливан", заяви Нетаняху във видео послание. Първата заплаха е тази от близко разстояние, представляваща проникване на хиляди терористи на израелска територия и изстрелване на противотанкови ракети по израелски населени места. Втората заплаха е тази от ракети с голям обсег, предназначени да унищожат градовете на Израел, поясни премиерът.

"Днешната "Хизбула" е само сянка на себе си, но ще кажа честно: все още не сме приключили работата“, добави той.

Целта за "разгром на "Хизбула", повтарям ви го напълно откровено, няма да бъде постигната утре", заяви Нетаняху.

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Израел повече няма да бомбардира Ливан. Но допълни, че всякаква сделка с Техеран, която може да бъде постигната от Вашингтон, не зависи от това, което се случва с Ливан, отбелязва Ройтерс.

"Израел повече няма да бомбардира Ливан. САЩ им ЗАБРАНЯВАТ да го правят. Стига толкова!!!" написа Тръмп в социалните мрежи.

Ливанският президент Жозеф Аун от своя страна призова гражданите на страната да разгледат примирието с Израел като възможност за насърчаване на стабилността и възстановяването след седмици на подновени тежки сражения, предаде ДПА.

"Ливанският народ, който преживя толкова много през последните години, сега е изправен пред нова реалност", заяви Аун пред депутатите, след влизането в сила на прекратяването на огъня в Ливан, последвало шест седмици на нова конфронтацияа между Израел и "Хизбула".

Аун заяви, че ливанската армия ще разшири присъствието си до границата след изтеглянето на израелските войски, навлезли в Ливан, ще отблъсне въоръжените групи и ще позволи на населението да се върне по домовете си. Целта е да се гарантира, че няма да има въоръжени сили извън редовната армия и законните служби за сигурност, подчерта той.

Правителството в Бейрут вече се ангажира да разоръжи "Хизбула" съгласно споразумението за прекратяване на огъня от 2024 г., но е предприело ограничени стъпки в тази посока, като се стреми да не предизвика безредици, тъй като голяма част от шиитската общност в Ливан продължава да подкрепя движението и се застъпва за това то да запази оръжията си, припомня ДПА.

Парламентарната група на "Хизбула" каза, че прекратяването на огъня трябва да включва пълно прекратяване на израелските бойни действия и въвеждане на ограничения върху свободата на придвижване на израелци в Ливан, отбелязва Ройтерс. В същото време тя разкритикува ливанското правителство, заявявайки, че то "е въвело страната в изключително опасна фаза", като се е съгласило на преки преговори с Израел.