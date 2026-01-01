През изминалата седмица лабораторно са потвърдени четири случая с морбили, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

Два от случаите са от Ловеч - бебе на седем месеца, което не е подлежало все още на имунизация и дете на година и четири месеца, което е имунизирано в съответната възраст.

Морбили продължава да се разпространява – нови случаи в четири области у нас

Другите два случая са от луковитското село Бежаново. Става въпрос за деца на една и две години, които не посещават детско заведение.

Случаите не дават данни за епидемична връзка помежду си и са хоспитализирани в инфекциозна клиника, допълват от инспекцията.

Първият установен случай на морбили в областта е от 27 март. По данни на РЗИ, заболелите до 17 април са девет.