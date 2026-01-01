Изпълнителният директор на Националния дворец на културата Андриана Петкова е депозирала молба пред Върховния административен съд за отмяна на постановеното решение и връщане на делото за ново разглеждане поради нарушено право на процесуална защита.

Според изложените аргументи съдебното производство е приключило без да се даде възможност на упълномощения от нея адвокат да упражни правото ѝ на защита в открито съдебно заседание на 20.05.2026 г.

Това се казва в позиция на Петкова.

"Приетото за установено от съда, без да се изследва обективна правна действителност, противоречи на принципите на законосъобразността и правната сигурност. То превръща института на конфликта на интереси в средство за упражняване на натиск, а не за законосъобразен контрол.

Молбата е подадена на основание чл. 239, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс, който предвижда, че постановеното решение подлежи на отмяна когато страната по делото е „била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана“.

Съдът е постановил решение по казус с изключителна обществена значимост, без една от страните да получи възможност за пълноценно процесуално представителство в съдебната зала. Правото на защита не е административна формалност, а е едно от основните конституционни права на всеки гражданин на Република България и гаранция за справедлив процес.

Когато едно дело се разглежда и решава без възможността на едната страна да бъде ефективно представлявана и изслушана в съдебната зала, неизбежно възникват въпроси за равнопоставеността на страните и за реалното упражняване на правото на защита. Възникват съмнения дали решенията се взимат предварително, без да бъдат чути всички факти и доказателства.

В представената пред Върховния административен съд писмена защита подробно са изложени аргументи за съществени процесуални нарушения. Тревожен е фактът, че редица представени доказателства и възражения не са получили необходимото обсъждане, а спорът постепенно се е свел до формално тълкуване на обстоятелства, без да бъде изследвано дали действително е налице лична облага, влияние върху служебни решения или реално увреждане на обществения интерес.

Никой не следва да бъде осъждан в общественото пространство или санкциониран институционално въз основа на предположения, внушения или презумпции", пише още Петкова.