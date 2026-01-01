Дадохме достатъчно време американската страна да има възможност да планира своите действия да потърси нова локация. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за американските самолети на летище „Васил Левски“.

Американските самолети остават на летище „Васил Левски“ до края на юни

По думите на министър-председателя такива самолети трябва да са на военни летища, а не на граждански. „Навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански“, заяви той.

Радев: Нямаме положителен отговор за визите за САЩ, но и ние не можем да дадем такъв за военните самолети у нас

Отговорили сме на нотата от американската страна за до края на юни, коментира Радев относно срока, който страната ни е дала на САЩ.

В отговор на въпрос за възможността за преместване на самолетите на летището „Безмер“, Радев каза: „Даваме съответно тези възможности и наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление“. По думите на премиера това може да стане и на „Граф Игнатиево“.