Възрастна жена стана жертва на телефонна измама в Русе, стобщиха от полицията.

Измамата е станала на 5 октомври Жената е получила поредица от обаждания по телефона.

Първо с гласове на жена и мъж. Те са се представили за служители от енергото, като са ѝ казали за авария и че дължи големи суми пари и са я заплашвали да ги плати.

После друг мъжки глас се е представил като полицай и обяснил, че първите обаждания са от телефонни измамници.

Той пък я убедил да съдейства за залавянето им като събере наличните си пари и ги предаде на негова колежка, която ще чака пред адреса й.

Обещал след акцията да й върнат сумата. Жената е дала спестяванията си в лева и евро - на стойност за близо 5000 лв.