81-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Тя е подала сигнал, че от 18 до 25 септември е била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията".

87-годишна жена даде чанта с 13 000 лв. на ало измамници в Стара Загора

В градинка до блок на 19, 21 и 24 септември тя е предала 25 400 лева и златни накити на различни непознати.

Задържан е 28-годишен мъж, който на 24 септември, взел от жената 11 000 лева. По случая се води разследване.

Органите на реда предупреждават хората да бъдат бдителни и да не се поддават на измами. Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог

МВР препоръчва:

Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.

Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона. В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.