87-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от ОД на МВР.
На 19 септември жената е подала сигнал, че на 18 септември, чрез телефонни обаждания, е била въведена в заблуждение по схемата „съдействие на полицията”.
Поредна жертва: Възрастна жена даде близо 10 хил. лв. на ало измамници
Пред вход на блок тя е предала на непознат мъж дамска чанта с 13 000 лева. По случая се води разследване.
Органите на реда предупреждават хората да бъдат бдителни и да не се поддават на измами. Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог
МВР препоръчва:
Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.
По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.
Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона. В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.