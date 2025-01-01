87-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от ОД на МВР.

На 19 септември жената е подала сигнал, че на 18 септември, чрез телефонни обаждания, е била въведена в заблуждение по схемата „съдействие на полицията”.

Пред вход на блок тя е предала на непознат мъж дамска чанта с 13 000 лева. По случая се води разследване.

Органите на реда предупреждават хората да бъдат бдителни и да не се поддават на измами. Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог

МВР препоръчва:

Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.