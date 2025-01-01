След почти седем месеца в болница почина още един от членовете на групата ДНК, на чийто концерт през март избухна смъртоносният пожара в дискотека в град Кочани в източната част на Северна Македония, съобщава кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара, пишат медиите в Скопие.

Панчо е деветият член на ДНК и 63-та жертва на пожара, разразил се в следствие на фойерверки по време на концерта в дискотеката „Пулс” на 16 март. Срещу него беше образувано наказателно производство по подозрение, че е внесъл пиротехниката в дискотеката, което беше спряно заради състоянието му.

Вчера от независимия полицейски синдикат обявиха, че в ареста е починал и бившият главен инспектор в МВР в Кочани Владо Петров, който беше задържан като част от разследването срещу полицейски служители, свързано с пожара. По първоначална информация той е получил инфаркт.

На 3 октомври Основен наказателен съд Скопие съобщи, че обвинителният акт срещу 34 физически и 3 юридически лица за пожара в „Пулс“ в Кочани е одобрен, делото е разпределено към съдия, но първо заседание все още не е насрочено.

Междувременно възникна пререкание между адвокатската колегия на Република Северна Македония и държавния прокурор Люпчо Коцевски, след като адвокатът на един от заподозрените заяви в телевизионно интервю, че делото ще продължи дълго. В писмо Коцевски реагира, че адвокатите изразяват своите становища за внесения обвинителен акт без да са запознати със съдържанието му и доказателствата, като действат в противоречие с Кодекса за професионална етика на адвокатите, който ги задължава да защитават репутацията на съда и институциите, пред които се явяват.

„Това не е вярно, защото всички адвокати са получили обвинителния акт, а с внасянето му той е достъпен за обществеността, което прави всички твърдения и доказателства в него достъпни. Отбелязваме, че адвокатите не са уронили по никакъв начин репутацията на съда и имат правото и задължението на свобода на изразяване, т.е. да изразяват правни мнения, критични прегледи или коментари, свързани с процедури от обществен интерес. Адвокатите имат право да информират обществеността по въпроси, свързани с делата на техните клиенти”, се казва в отговора на Адвокатската колегия до Коцевски.

Пожарът в дискотека „Пулс“ в Кочани избухна рано сутринта на 16 март, когато пиротехника по време на концерт на популярната група ДНК подпали тавана на помещението. Над 60 души загинаха при огнената стихия. Официални представители посочиха, че лицензът на дискотеката е бил получен незаконно. Обектът е бил само с един авариен изход, който е бил заключен по време на концерта. Имало е само два пожарогасителя и не е имало аларма за пожари и система, която пръска вода в случай на пожар.