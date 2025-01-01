Институциите в РС Македония получиха срок до 3 октомври. Родителите на загиналите деца при пожара в дискотеката в Кочани заявиха, че повече няма да има мирни шествия, а протести и блокади, ако не бъдат дадени отговори от съдебните органи в близките дни, предаде БГНЕС.

От гражданското сдружение „16 март 2025 Кочани“ припомниха, че маршът е посветен на техните 62 ангела, чийто живот беше насилствено прекъснат на 16 март 2025 г. „Този марш е символ на единство, достойнство и глас, който изисква отговорност. Посвещаваме го на ангелите, които никога няма да бъдат забравени, и на борбата за истината, която им дължим“, се посочва в тяхното съобщение.

Маршът започна от Парка на революцията, премина през Търговския център и сградата на община Кочани. След това продължи до Данъчната служба, а по-късно колоната се отправи към полицейското управление. Оттам родителите минаха през Основния съд и прокуратурата, за да завършат отново в Парка на революцията.

В същия ден в Пробищип се състоя откриването на спомен-бюст на полицая Тоше Тодоровски, който загуби живота си при изпълнение на служебен дълг по време на пожара в дискотеката „Пулс“.

Вдовицата на Тодоровски изрази възмущение, че не е била поканена на събитието. „Министър Тошковски без семейството и децата на загиналия полицай Тоше Тодоровски днес откри неговия бюст в Пробищип“, заяви тя.