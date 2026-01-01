Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви вчера безпрецедентна „икономическа война“ срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици, предаде ДПА.

САЩ ще ударят здраво Иран икономически, предупреди Тръмп

„Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“, като добави, че Техеран „не се е възползвал от нея“.

„Затова днес обявявам НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА!“, написа Тръмп.

„Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб“, добави той.

Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят „каквато и да било спасителна помощ на Иран“, сама ще се изправи пред „ОГРОМНИ икономически последици“, написа Тръмп.