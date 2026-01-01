Екшън като на кино в деня на пенсиите във Вълчедръм, съобщиха от полицията. Крадци се врязаха с автомобил в банков клон и се опитаха да изтръгнат банкомата заедно с парите в него.

В резултат на съвместна операция на няколко областни дирекции на МВР и служители от Главна дирекция „Национална полиция“ са задържани двама братя - на 29 и 37 години от плевенско село.

ОД на МВР-Монтана

Престъплението е разкрито за по-малко от денонощие под надзора на прокуратурата.На 7 юли извършителите са разбили входната врата на банковия клон, използвайки автомобил.

Те са направили опит да изтръгнат вътрешното тяло на банкомата, в което е имало близо 17 000 евро. Сигналът от охранителната фирма е подаден в 4:22 часа.

След неуспешния опит мъжете са избягали към Плевен. Използваното превозно средство, което се оказало откраднато от севлиевското село Ряховците, е изоставено и запалено в гориста местност край град Долни Дъбник, област Плевен.

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При извършените заградителни действия „по горещи следи“ на 8 юли служителите на реда са установили и задържали двамата братя - по-младият в Шумен, а другият в град Плевен.

В акцията са участвали служители от Районно управление-Лом, Главна дирекция "Национална полиция" и Областните дирекции на МВР в Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен.

ОД на МВР-Монтана

На мястото на запаления автомобил е извършен следствен експеримент. На извършителите са повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа, като предстои да им бъде поискан постоянен арест.

Информация по случая бе изненеса днес пред представители на медиите от директора на ОД на МВР-Монтана ст. комисар Иван Аврамов и от районния прокурор Емил Овчаров