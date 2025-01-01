Разследват убийство на мъж в Софийско, съобщиха от полицията.

На 8 октомври е подаден сигнал от мъж от село Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му.

Установен е починал мъж с порезни рани по тялото. Криминалистите са разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения“.

41-годишният мъж е задържан. При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.