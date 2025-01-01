По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Стара Загора е осъден 54-годишен мъж за жестоко убийство в града.

Той е признат за виновен за това, че на 7 юни, в местността "Бойчобунар“ /в землището на град Стара Загора/, умишлено е умъртвил 38-годишен мъж, като деянието е извършено с особена жестокост.



Окръжен съд-Стара Загора го осъди на доживотен затвор при специален режим на изтърпяване.