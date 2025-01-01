По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Стара Загора е осъден 54-годишен мъж за жестоко убийство в града.
Той е признат за виновен за това, че на 7 юни, в местността "Бойчобунар“ /в землището на град Стара Загора/, умишлено е умъртвил 38-годишен мъж, като деянието е извършено с особена жестокост.
Окръжен съд-Стара Загора го осъди на доживотен затвор при специален режим на изтърпяване.
На 7 юни 2024 г. в местността "Бойчобунар“ в града е възникнал битов конфликт между двамата, които се намирали във вилната зона. По време на спора осъденият взел метална вила, с която три пъти пробол в главата и шията пострадалия. Той е починал на място.
През 1996 г. същият мъж е бил осъден за извършено убийство на 19 години затвор, като след изтърпяване на наказанието си е бил освободен от затвора.
Присъдата на Окръжен съд-Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Пловдив.