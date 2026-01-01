Прокуратурата повдигна обвинение на 39-годишния тиктокър Стоян Колев. Арестът му е удължен на 72 часа, съобщиха от обвинението.

Оръжие от люка на кола и положителен тест за кокаин: задържаха отново инфлуенсъра Стоян Колев (СНИМКИ/ВИДЕО)

На Колев е повдигнато обвинение и за това, че на автомагистрала „Тракия“ е шофирал кола, собственост на дружество след положтелна проба за - кокаин.

ОД на МВР-Пазарджик

Освен това той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на въздушна пушка през люка на автомобила.

ОД на МВР-Пазарджик

Припомняме, че на 16 юни е подаден сигнал, че на автомагистралата - в района на община Септември, кола криволичи. Колата е била спряна от униформени от Пазарджик, които са установили, че водачът е Стоян Колев.

Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие. Установено е, че това е въздушна пушка. На място е бил извършен тест за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че той е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Дал е и кръвна проба за изследване.