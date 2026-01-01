Съдът в Пазарджик постави мярка "домашен арест" за тиктокъра Стоян Колев да остане в ареста.

На влизане в съдебната зала той носеше библия в ръка.

Фенове и близи до Колев организираха протест в негова подкрепа по време на заседанието.

На излизане от съда той каза, че е доволен от решението. Припомняме, че на 16 юни той беше задържан на магистрала "Тракия" с въздушно оръжие, а тестът му за наркотици отчете наличие на кокаин.

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На 19 юни му бепе наложен постоянне арест. На 39-годишния Колев е повдигнато обвинение и за това, че е шофирал кола, собственост на дружество след положтелна проба за - кокаин.

Освен това той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на въздушна пушка през люка на автомобила.

ОД на МВР-Пазарджик

Припомняме, че на 16 юни е подаден сигнал, че на автомагистралата - в района на община Септември, кола криволичи. Колата е била спряна от униформени от Пазарджик, които са установили, че водачът е Стоян Колев.

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В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие. Установено е, че това е въздушна пушка. На място е бил извършен тест за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че той е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Дал е и кръвна проба за изследване.