БДЖ пуска в движение допълнителен нощен влак по направлението София - Карлово - Казанлък - Сливен - Варна и обратно за предстоящия летен сезон. Чрез него националният железопътен превозвач предоставя на своите клиенти допълнителни възможности за пътуване от и до Черноморието по Подбалканската железопътна линия.

Композицията ще бъде съставена от седящи и спални вагони, като към нея ще бъде включен и директен спален вагон за и от гара Добрич.

От четвъртък, 30 април, бързият влак № 3637 от София за Варна ще заминава от Централна гара София в 23:30 ч. и ще пристига в гара Варна в 07:25 ч. Директният спален вагон за Добрич ще пристига в крайната си гара в 08:41 ч., като на гара Повеляново ще бъде включен в състава на бърз влак № 2637 от Варна за Добрич.

В обратна посока бързият влак № 3636 от Варна за София ще направи първия си курс в петък, 1 май. По разписание влакът ще тръгва от гара Варна в 21:40 ч. Пътниците от гара Добрич ще могат да използват директния спален вагон, който ще заминава в 20:35 ч. в състава на бърз влак № 2636 от Добрич за Варна. Композицията ще пристига на Централна гара София в 06:07 ч.

Билети за пътуване с влак могат да бъдат закупени от касите в гарите, в специализираните железопътни бюра и през системата за онлайн билетоиздаване, която е достъпна на електронен адрес: https://bileti.bdz.bg/ .

При закупуване на билет за отиване и връщане, пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за разписанието на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството (www.bdz.bg), от служителите на билетните каси и гишетата „Информация”, както и на националния информационен телефон 02/931 11 11.