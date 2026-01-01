Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че е решил да пътува от Варна до София с влак преди старта на работата на новия парламент.

Той сподели впечатленията си, като по думите му са настъпили много промени.

"Пътят до София е точно седем часа и половина. От повече от 20 години няма експресен влак и ако имате бърза работа, влакът не е вашето средство за превоз", пише Костадинов и допълва, че влакът е бил почти празен.

"Композицията има само 3 вагона. Когато бях студент и пътувах кажи речи всяка седмица с влака, толкова вагони имаха само пътническите влакове. Експресите и бързите влакове имаха двойно и тройно повече вагони. Но пък като няма пътници, няма да има и вагони, логично", пише той.

Костадинов пише още, че самите вагони отвън са били силно изрисувани и нацапани с поне 5 слоя графити и нецензурни надписи.

Той описва жп гарата във Варна като "запустяла, празна, с неработещи магазинчета, ръжда и олющена боя навсякъде".

Останалите гари по пътя той описва като "разруха".

"Паднали покриви на гарите, буренясали перони, ръждясали табели и почти никакви хора. България, гледана от влака, прилича на декор от филм за зомби-апокалипсис. Единствената утеха е разкошната ни природа, която, честно казано, категорично не заслужаваме да притежаваме", пише още Костадинов.

Според него през по-голямата част от пътя покритието на мобилните телефони е "екзотика".

"Това е положението. Разруха, упадък и бавно, незабележимо гниене на всички тъкани на държавността. На половината българи не им пука за това, на почти всички от другата половина дори им харесва и наричат това "прогрес и напредък в Клуба на богатите", пише още Костадинов.