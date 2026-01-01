Столичната дирекция на вътрешните работи е предотвратила няколко нерегламентирани автомобилни и мотоциклетни гонки в София в рамките на засилените мерки срещу пътния травматизъм. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков по време на брифинг.

Една от последните предотвратени гонки е била в нощта срещу 13 юни, когато след подаден сигнал полицията е осуетила събиране на десетки автомобили на паркинг пред голям търговски обект в столичния квартал „Люлин“. По данни на СДВР участниците са подготвяли дрифтове и последващи нерегламентирани състезания.

При проверките са установени множество нарушения на Закона за движение по пътищата. Два автомобила са спрени от движение заради незаконни промени в конструкцията им, позволяващи използването им за гонки. Всички водачи са били проверени за употреба на алкохол, а на шофьорите с невръчени наказателни постановления документите са били връчени на място. На нарушителите са съставени актове.

По думите на главен комисар Пелтеков броят на водачите, които се подготвят за участие в незаконни гонки, е „огромен“. Той съобщи и за друга полицейска намеса миналия четвъртък, когато служители на Седмо районно управление са предотвратили струпване на мотоциклетисти с цел организиране на гонка.

Съществена роля в разкриването на подобни прояви има и „Криминална полиция“, която е предоставила информация за организатори на незаконни състезания. В началото на миналата седмица, след оперативна информация, са били установени двама водачи с рисково поведение и движение с опасно висока скорост по улиците на София. При проверката в автомобилите им са открити различни видове наркотични вещества, а при последвало претърсване в дома на единия е намерено и по-голямо количество дрога.

В рамките на засилените проверки на територията на Трето районно управление е бил установен и 15-годишен младеж зад волана на автомобил, предоставен му от родителите. В колата са пътували и двамата родители, като бащата е бил във видимо нетрезво състояние. Срещу него са предприети административни мерки по Закона за движение по пътищата.

От 13 май на територията на София се провежда специализирана полицейска операция за ограничаване на пътния травматизъм, в която участват значителен брой служители на МВР. По думите на Пелтеков полицейските екипи и техника се разполагат на видими места с цел както да респектират нарушителите, така и да подпомагат движението.

Във връзка с борбата срещу тежките пътни инциденти СДВР работи съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“, Столична община, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата и Областното пътно управление. На 18 юни е насрочена нова среща между институциите, на която ще бъдат представени конкретни мерки и срокове за подобряване на пътната безопасност в столицата.

От СДВР съобщиха още, че откриват специален имейл адрес за подаване на сигнали от граждани, свързани с рисково шофиране, незаконни гонки и други нарушения на пътя.

Пелтеков обяви също, че дирекцията ще си сътрудничи с Националната агенция за приходите, като ще предоставя информация за лица, управляващи скъпоструващи автомобили, при които има съмнения относно произхода на средствата за придобиването им.

„Столичната дирекция на вътрешните работи е обявила нулева толерантност към всякакъв вид престъпна дейност – от силови престъпления и незаконни гонки до корупционни прояви“, заяви директорът на СДВР.