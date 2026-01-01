Частични местни избори се проведоха на места в страната на 14 юни.

Трайчо Трайков отново е избран за кмет на столичния район „Средец“

13 населени места избираха кметове.

Ето кой печели и кой отива на балотаж:

Независимият кандидат Михаил Въжаров е новият кмет на радомирското село Долна Диканя. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Катя Иванова.

Въжаров е получил 119 гласа срещу 98 за Емил Колев. Гласували са общо 221 избиратели от 326 души. На частичните избори в населеното място се е гласувало само с хартиени бюлетини. Няма сигнали за възникнали нарушения по време на целия изборен ден, уточни Катя Иванова.

Двама бяха кандидатите, които участваха в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир - независимият кандидат Михаил Въжаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от ГЕРБ.

До вота се стигна след кончината на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. С решение на Общинския съвет в Радомир за временно изпълняващ длъжността бе назначен Георги Георгиев, който досега беше кметски наместник на село Горна Диканя.

Единственият кандидат за кмет на старозагорското село Бъдеще - Иванка Иванова беше избрана за поста. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова.

Иванка Иванова е избрана за кмет на старозагорското село Бъдеще

Припомняме, че на изборите за кмет на кметството гласуваха близо половината от имащите право на глас. До изборите се стигна след решение на Общинската избирателна комисия от 13 февруари, с което беше анулирано издаденото удостоверение за кмет на Иванка Иванова и бяха прекратени предсрочно пълномощията ѝ.

По време на февруарското заседание на Общинския съвет в Стара Загора за временно изпълняващ длъжността беше избрана Илияна Неделчева.

Балотаж ще определи новия кмет на село Чинтулово, след като никой от кандидатите не успя да събере необходимите гласове на проведения вот. Това съобщи председателят на секционната избирателна комисия Щилян Ганчев.

По предварителни данни кандидатът на ГЕРБ Димитър Илиев е получил 318 гласа, а кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев - 310 гласа. Останалите действителни гласове са разпределени между Димитър Темелков от „Възраждане“ и Михаил Петров от коалиция „БСП-Обединена левица“.

Общо 733 избиратели са упражнили правото си на глас. Недействителните бюлетини са около 40. Машинното гласуване е било използвано ограничено, като с машина са подадени около 15 гласа.

Окончателните резултати ще бъдат обявени след обработката на всички изборни книжа от Общинската избирателна комисия. Изборният ден премина спокойно и без нарушения при засилено присъствие на служители на полицията и жандармерията.

Със 77,33% от гласовете Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район "Средец", съобщиха от Общинска избирателна комисия-Столична. Избирателната активност бе 12,33%. Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Трайчо Трайков отново е избран за кмет на столичния район „Средец“

Кандидатите за кмет на района бяха шестима: Георги Неделчев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Трайчо Трайков, издигнат от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица", Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане",

На 20 февруари правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" бяха предсрочно прекратени от ОИК заради избирането му за служебен министър на енергетиката.

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран за кмет на кметство Вратца. Това се посочва в решение на комисията.

Според данните от протоколите на секционните избирателни комисии Илиев, издигнат от „Партия на Зелените“, е обявен за избран кмет на кметството. Той беше единственият кандидат за кмет в село Вратца. До насрочването на вота се стигна след смъртта на досегашния кмет на населеното място. Решението е взето въз основа на окончателно обработените резултати.

С решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лиляч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция „БСП-Обединена левица“, е получил 26 действителни гласа, посочва ОИК.

Кандидатите за кмет на селото бяха двама. Освен Йорданов в тях участва и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Изборът се наложи поради депозирано заявление от досегашния кмет на село Лиляч, че се отказва от поста.

Кандидатът на ДПС спечели изборите за кмет в исперихското село Подайва

Новоизбраните кметове на селата Долище и Дедино на частичните избори за кмет на кметство в област Кърджали са Медиха Мустафа и Орхан Ахмед. Това съобщиха председателите на Общинските избирателни комисии в Кърджали и Ардино, където са кметствата. По думите им изборният ден е преминал без нарушения и в спокойна обстановка.

За кмет на кърджалийското село Долище са гласували 21 избиратели от 75 по избирателен списък. Действителните гласове за Медиха Мустафа са 18. Двама от избирателите да отбелязали „не подкрепям никого“ в бюлетината. Има и една недействителна бюлетина, добави председателят на ОИК – Кърджали Осман Алиев.

За кмет на ардинското село Дедино гласувалите са 17 от 86 по избирателен списък. За Орхан Ахмед са гласували 15 души, като има и две бюлетини, в които избирателите са отбелязали квадратчето „не подкрепям никого“, каза председателят на ОИК-Ардино Руска Чаушева.

И в двете кметства от област Кърджали кандидатите бяха по един. И двамата бяха издигнати от партия ДПС. Припомняме, че правомощията на кмета на Долище Шефкет Али бяха прекратени по негово искане в края на януари с мотива, че здравословни причини не му позволяват да изпълнява служебните си задължения. На негово място като временно изпълняващ бе избрана Гюлшен Неджиб.

Правомощията на кмета на Дедино бяха прекратени с решение на Общинската избирателна комисия в Ардино също в края на януари, а причината бе смъртта на редовно избрания Мехмед Ахмед. За временно изпълняващ длъжността с решение 410 на Общински съвет бе избран Орхан Ахмед.

Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, Варненска област, обяви с решение Общинската избирателна комисия в Долни чифлик, публикувано на страницата ѝ. Той е получил 500 действителни гласове на проведените вчера частични местни избори в селото.

Припомняме, че в Гроздьово имаше четирима кандидати за кметския пост. Трима от тях бяха номинирани от политически партии и коалиции. Мехмед Мехмед се яви като независим, издигнат от инициативен комитет.

Венцислав Пламенов Григоров, издигнат от коалиция „БСП-Обединена левица“, е избран за кмет на село Градище, община Левски. Това е записано в решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Левски, публикувано на официалната ѝ страница в интернет.

Радомирското село Долна Диканя има нов кмет

Григоров е получил 291 действителни гласове от проведените през вчерашния ден частични местни избори за кмет на кметство в населеното място. Решението на ОИК0Левски може да се обжалва в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд.

На частичния вот в село Градище правото си на глас упражниха 355 души, което е 45,17%. Кандидатите за кметския пост бяха двама. Изборите бяха в две секции, в които се гласуваше с хартиени бюлетини и с машини.

До частичните местни избори за кмет на кметство в село Градище се стигна след като през януари почина кметът Стефан Стефанов.