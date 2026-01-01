17 деца са заболели от морбили в община Бяла Слатина, област Враца. До момента лабораторно потвърдени са 9 случая, а при останалите предстои потвърждаване, съобщиха от здравното министерство.

Припомняме, че миналата седмица бяха регистрирани първите осем заразени на възраст от 5 месеца до 7 години.

Новорегистрираните са деца на възраст от 11 м до 15 г., както и 1 лице медицински персонал.

Към момента 14 от заболелите са хоспитализирани, като две деца вече са изписани.

При поява на обрив или зачервяване на очите (конюнктивит), придружени с повишаване на температурата, родителите следва да изолират детето и да се консултират при първа възможност с лекар.

Министерството на здравеопазването призовава родителите да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му.

Ваксината е част от задължителния имунизационен календар и се поставя безплатно. Тя е доказано безопасна и е най-ефективната защита.

Какво представлява морбилният вирус?

Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно и ваксинопредотвратимо заболяване, чието разпространение зависи от имунизационния обхват на населението.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1-2 метра в закрити помещения.

Първите симптоми са повишаване на температурата, кихане, хрема, сълзотечение, светобоязън, груба, неповлияваща се от обичайното лечение кашлица и температура, достигаща до 38,5 - 39 ⁰С. Заболяването се характеризира с обща интоксикация, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения.

Обривът се развива етапно, като първоначално обхваща лицето (около носа и зад ушите), шията и горната част на гръдния кош. След това ангажира тялото и крайниците. Общият вид на кожата наподобява географска карта.

Най-честите усложнения след преболедуване на морбили са ушна инфекция, диария, пневмония и др. След преболедуване е характерна продължителна обща слабост и повишена уморяемост.

В България задължителна имунизация и реимунизация срещу морбили се извършва съответно от 13-месечна възраст и в годината, в която се навършват 12 години от живота на детето. За целта се прилага комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Деца с пропусната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола могат да се имунизират по всяко време при общопрактикуващия лекар.