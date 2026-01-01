Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Шумен предприема незабавни действия за обхващане с имунизация срещу морбили деца до 18-годишна възраст, които не са имунизирани или са непълно имунизирани на територията на областта, съобщиха от инспекцията.

С цел недопускане епидемично разпространение на морбили, РЗИ – Шумен информира родителите на деца, които не са с поставени ваксини за съответната възраст, че трябва в кратки срокове да ги заведат при общопрактикуващия им лекар за слагане на една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Създадена е организация за провеждането и на разяснителни кампании от екипи на РЗИ – Шумен за риска от заразяване, възможните усложнения и ползите от ваксинопрофилактика за здравните медиатори от всички общини на територията на област Шумен.

В кампанията ще се включат и общопрактикуващите лекари на територията на областта, които следва да прегледат имунизационния статус на децата в пациентските си листи. При наличие на непълни имунизационни данни следва в най-кратки срокове да се приложи ваксина срещу морбили.

РЗИ – Шумен разчита и на отговорността на родителите, чиито деца са с непълен имунизационен статус, в кратки срокове да ги заведат при общопрактикуващия им лекар, като не се допуска необосновано отлагане.

От здравната инспекция припомнят, че морбили е една от най-заразните болести, но е ваксинопредотвратимо заболяване, срещу което имунизацията в България е задължителна. Тя се провежда на 13-месечна възраст и през 12-та година на децата. Периодично, поради натрупване на неимунизирано население, в България се регистрират епидемични взривове или епидемии с различен брой заболели.

През 2009 – 2011 г. в страната е регистрирана епидемия от морбили, засегнала над 24 000 души. По данни на Министерство на здравеопазването към момента в България са потвърдени осем случая на морбили при деца, като с проведена имунизация срещу морбили е само едно от тях, допълниха от РЗИ – Шумен.

Вчера от Министерството на здравеопазването съобщиха, че са регистрирани нови случаи на морбили в община Бяла Слатина, област Враца. Към момента от морбили са заболели 17 деца, като от миналата седмица досега лабораторно потвърдени са девет случая, а за останалите предстои потвърждаване. През миналата седмица бяха регистрирани първите осем заразени, които са на възраст от пет месеца до седем години. Данни за проведена имунизация срещу морбили има само за едно от децата.

След като бяха регистрирани първите осем заразени деца в Бяла Слатина, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.