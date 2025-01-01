Завърши монтажът на реставрираните осветителни стълбове на Дунав мост при Русе. Между 13 и 19 август са поставени и 160 метра от реставрирания парапет. Основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава по график в 320-метровия участък в посока България.

През следващата седмица ще започне поставянето на кабели по монтираните осветителни стълбове, както и ще се извърши монтаж на ограничителни пътни системи в участъка.

Монтират реставрираните стълбове за осветление на Дунав мост при Русе

Очаква се строително-монтажните работи на участъка в посока България на Дунав мост да завършат в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното за Румъния.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Асфалтират затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.