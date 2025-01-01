Асфалтира се затвореният за основен ремонт участък с дължина 320 метра на Дунав мост при Русе, в посока България, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От там добавят, че е положен долен и износващ асфалтов пласт, хидроизолацията по пътната плоча в цялата отсечка. Произведени са 20 стоманобетонни пътни панели или общо 621 броя от началото на ремонтните дейности през миналата година.

Монтират реставрираните стълбове за осветление на Дунав мост при Русе

През следващата седмица ще стартира монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление. Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км, както и стълбовете за осветление, са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението.

Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи, посочват от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности. Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.