Перничанка се изправя пред съда за престъпление против кредиторите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

През август 2022 г. търговска фирма, управлявана от 57-годишна перничанка, изпаднала във финансови затруднения и спряла плащанията към работници и контрагенти.

Законът предвижда в 30-дневен срок от спиране на плащанията да бъде поискано от Окръжния съд в Перник да открие производство по несъстоятелност, което не е направено.

След проведено разследване жената е привлечена като обвиняема по чл. 227 „б“, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата.

Предвиденото наказание е лишаване от свобода до три години или глоба до 5000 лева.