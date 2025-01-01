Експертите по емоционална интелигентност са определили 11 фрази, които интелигентните хора избягват да използват, тъй като подобни твърдения могат да бъдат унизителни, да провокират конфликт или напълно да обезценят другия човек.

Според клиниката Positive Reset Eatontown в САЩ фрази като „Твърде си чувствителен“ или „Реагираш прекалено“ карат човек да се съмнява в чувствата си. „Чрез тези думи хората ви казват, че емоционалната ви реакция е грешна или неподходяща“, обясняват от клиниката.

Когнитивно-поведенческата терапевтка Лиза Джонстън добавя: изречението „Успокой се“ почти винаги има обратен ефект. „Когато кажем на някого да се успокои, това засилва емоционалното му състояние и провокира защитна реакция“, споделя тя.

Фразите, които умните хора не изричат, включват още :

„Аз съм такъв, какъвто съм“ - отрича развитието;

„Казах ти“ - фраза, която само засилва чувството за провал;

„Не е твоя работа“ - прекалено агресивно поставяне на граници;

„Никога няма да успееш“ - деморализиращ израз;

„Не е мой проблем“ - сигнал за липса на партньорство;

„Несправедливо е“ - констатация, която не води до практически резултат;

„Не е моя отговорност“ - позиция, която блокира развитието.

Психолозите отбелязват, че хората с висока емоционална интелигентност заменят грубия език с конструктивен, не подценяват чувствата на другите и използват общуването, за да укрепват, а не да разрушават взаимоотношенията.