Пореден ден на протести на гръцките земеделци. Заради демонстрациите трафикът се пренасочва през Турция. Днес на ГКПП "Капитан Андреево" се изви 27-километрова опашка от камиони.

Тежкотоварните превозни средства са в аварийната лента за движение на АМ "Марица", която е отворена за движение, заяви на брифинг началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев.

Той допълни, че в момента преминаването към Турция отнема между 6 и 8 часа, като на влизане в България тапата е с дължина от около 50 километра. Всички камиони се проверяват щателно, подчерта Пейчев.

Мицотакис свика извънредна среща на правителството заради фермерските протести

"Целият трафик за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести. Производствените предприятия намаляват капацитета си преди празниците, така че и трафикът ще спадне. Пунктът е в процес на разширяване", заяви държавният инспектор Весела Симеонова.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.