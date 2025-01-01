Гръцкото правителство проведе извънредна среща днес заради разрастващите се фермерски протести. Демонстранти временно блокираха централното пристанище Волос. Премиерът Кириакос Мицотакис свика заседание, посветено на исканията на фермерите за изплащане на субсидии от ЕС. Земеделският министър трябва да информира депутатите от управляващата партия по-късно през деня, докато протестът навлиза във втора седмица.

След като фермери на остров Крит блокираха двете основни летища в понеделник, земеделски производители затвориха днес за няколко часа и пристанище Волос, подкрепени от рибари, които разположиха лодките си на входа на залива. Волос е сред водещите пристанища на Гърция и основен вход към Тесалия – най-важния земеделски район на страната.

Държавната телевизия ERT съобщи, че над сто камиона, натоварени с пшеница за Тунис, е трябвало да отпътуват в сряда. Регионът Тесалия все още се възстановява от огромните щети по животновъдството и инфраструктурата, причинени от бурята „Даниел“ през 2023 г.

„Няма да отстъпим“, заяви 37-годишният производител на пшеница Димитрис Луфопулос пред АФП по време на протеста.

„Въпросът е дали можем да продължим да произвеждаме качествена продукция и да живеем достойно. Това надхвърля рамките на Гърция – това е европейски проблем“, каза още той.

Животновъдът Николаос Василиу допълни, че отпуснатите от правителството средства не са достатъчни, за да оцелее стадото му.

„Искаме помощ, за да запазим животните си. При тези условия трябва да сменим професията си, ако искаме да издържаме семействата си“, заяви той.