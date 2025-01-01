Срещи с читатели и премиери на книги са в програмата на 52-рия Софийски международен панаир на книгата в Националния дворец на културата (НДК) днес, в последния ден на събитието, съобщават организаторите.

Зимният панаир на книгата беше открит на 9 декември, а работното му време днес е между 10 и 19 ч.

В рамките на събитието, реализирано от Асоциация "Българска книга" с подкрепата на Столичната община, над 150 български издателства представят най-новите си заглавия.

Георги Госпоинов / БТА

Литературният фестивал предложи и богата културна програма с участието на повече от 20 български и международни автори, сред които Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, Велина Минкова, Йоанна Елми и Рене Карабаш.

Порграмата днес включва детска работилница по Буквеник – творческо пространство, където децата ще откриват магията на буквите чрез игри и забавления. Ще има също концерт и творческо ателие в Литературния кът – представяне на „Тайна в гората“ от проекта Книги в кутия на Сдружение „Приключения с кораб“.

Владимир Левчев / БТА

Авторите Димитър Риков и Кирил Танев ще представят своята „Горската детска градина“. Предвидени са и две дълги срещи с автографи - с Чавдар Атанасов, автор на първата българска книга за финансова грамотност за деца, и с Петя Евлогиева, създател на поредицата „Лиска“ и илюстратор на „Звездалан“, информира БТА.

Преводачката Лора Стаматис ще подпише сборника „Митични легендарни героини“, вдъхновен от гръцката митология, автографи ще раздават и писателят Владимир Николов и бразилският писател Итамар Виейра Жуниор, автор на международно признатите „Торто арадо“ и „Да спасиш огъня“. Преводачката Дора Велева пък ще се подписва на „Градината на Джейн Остин“ – ботанически прочит на класическите романи по повод 250 години от рождението ѝ. Със среща с автограф ще зарадва почитателите си и писателката Ангелина Ангелов.

Захари Карабашлиев / БТА

В програмата влизат и срещи с писателя Костадин Костадинов, с поетесата Надежда Радкова, с писателката Галина Златарева.

Д-р Тодор Тодоров ще сподели своя опит от практиката на класическата хомеопатия след представянето на книгите на проф. Джордж Витулкас. Финалът на Панаира на книгата и на днешния ден ще бъде поставен с представянето на документалния роман „Сьомга от диви лалета. Шехерезадни истории“ от Лияна Кирилова.

БТА