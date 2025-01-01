Визитата на Лионел Меси в Индия започна с истински хаос, след като негови почитатели предизвикаха безредици - хвърляха предмети, чупиха седалки и нахлуха на терена на стадион „Солт Лейк“ в Калкута, след като не успяха да зърнат аржентинската футболна легенда.

Сатадру Дута, главният организатор на събитието, е арестуван, каза Раджив Кумар, директор на полицията на Западна Бенгалия, съобщи Ройтерс.

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒂 in India 🇮🇳



80k packed stadium in Kolkata as Messi continues his tour through the country 🏟️👀



🎥 @ddsportschannel pic.twitter.com/40iye4hMtf — 433 (@433) December 13, 2025

Меси е трябвало да посети стадиона за 45 минути, но появата му продължи само 20 минути. Билетите за събитието бяха на средна цена от около 3500 рупии (38,65 долара) - повече от половината от средния седмичен доход в Индия, но един от феновете разкри, че е платил 130 долара.

„Не мога да повярвам, че е възможна толкова лоша организария“, каза Еди Лал Хмангайзуала, който е пътувал близо 1500 км от Мизорам за два дни, за да присъства на събитието.

БТА / АП / Bikas Das

„Меси си тръгна бързо, мисля, че се чувстваше несигурен. Едва успях да го зърна“, каза той пред Reuters.

„Вече задържахме главния организатор“, каза директорът на полицията Раджив Кумар пред репортери. „Предприемаме действия, за да не остане ненаказана тази лоша организация. Той вече обеща писмено, че средствата от продадените билети за събитието трябва да бъдат възстановени“, добави той.

Angry crowd in Kolkata’s Salt Lake Stadium throwing bottles from gallery after they couldn’t see Messi properly #MessiInIndia pic.twitter.com/HxhkLsLcFl — India Blooms (@indiablooms) December 13, 2025

Меси е в Индия като част от турне, по време на което е планирано да присъства на концерти, младежки футболни школи и турнир по падел, както и да стартира благотворителни инициативи на събития в Калкута, Хидерабад, Бомбай и Ню Делхи.

Главният министър на Западна Бенгалия, Мамата Банерджи, се извини на Меси и нареди разследване на инцидента.

„Дълбоко съм разстроена и шокирана от лошото управление, на което станахме свидетели днес на стадион „Солт Лейк“, написа в платформата "Екс" Банерджи, която е била на път за събитието, когато е избухнал хаоса.

„Искрено се извинявам на Лионел Меси, както и на всички любители на спорта и неговите фенове“, заяви тя.

Министърът добави, че сформира комисия, която да проведе подробно разследване на инцидента, да определи кой ще понесе отговорността и да препоръча мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.

Западна Бенгалия, Керала и Гоа отдавна се славят с голям брой футболни фенове в иначе запалената по крикет Индия. Преди време за кратко в Керала игра българската звезда Димитър Бербатов.

Меси, който за първи път беше капитан на Аржентина в приятелски мач на стадион „Солт Лейк“ при победата с 1:0 над Венецуела през 2011 г., виртуално откри 21-метрова негова статуя в Калкута по-рано през деня.