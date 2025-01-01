Американският портал Real Simple посочи 10 кухненски предмета, които винаги трябва да се мият на ръка, за да се предотврати счупването или износването им твърде бързо.

Чувствителни съдове за готвене

Според експертката по почистване Мери Галиарди, има няколко вида съдове за готвене, които не трябва да се мият в съдомиялна машина. Алуминиевите, медните, чугунените, въглеродните стоманени и незалепващите тигани трябва да се мият само на ръка“, добави тя.

Пластмаса

Кулинарната инструкторка и диетоложка Уитни Кардосо отбелязва, че повечето пластмасови предмети, особено пластмасовите капаци за стъклени контейнери за храна, не са подходящи за съдомиячката. „Винаги мия пластмасовите капаци на ръка, за да ги поддържам в добро състояние“, казва тя. Струва си да се отбележи, че тънките пластмасови предмети могат лесно да се деформират при високите температури на съдомиячката. Ето защо, ако имате пластмасови прибори или контейнери, които са замърсени и трябва да ги поставите в съдомиялната машина, не забравяйте да използвате горната решетка.

Изолирани чаши или термоси

Кардос препоръчва ръчно миене на тези чаши. „Те издържат по-дълго и поддържат напитките топли или студени много по-добре, ако ги миете на ръка. Въпреки това, ако се нуждаят от основно почистване, ги слагам в съдомиялната машина“, добави тя.

Дървени съдове за готвене и предмети

Ако искате дървените ви съдове за готвене и предмети да издържат по-дълго, избягвайте да ги поставяте в машината. „Те са склонни да губят покритието си, затова ги мия на ръка, за да изглеждат като нови. Понякога използвам консервант за дърво, подходящ за храна, за да изглеждат като нови“, обясни експертката.

Кухненски уреди

На ръка трябва да се мият оризоварките и частите от бавни готварски печки, отбеляза Галиарди

Понякога тези уреди имат подвижни вложки, подходящи за съдомиялна машина, така че не забравяйте да проверите инструкциите по поддържането“, добави тя.

Мрамор

Мраморът може да има луксозен и издръжлив вид, но е порест материал, който не винаги е най-издръжлив. Ето защо е изключително важно да се мият на ръка, вместо да се хвърлят в съдомиялната машина, съветва Галиарди.

Сребро

Ако имате сребърни прибори, не ги поставяйте в съдомиячката, тъй като това ще ги съсипе. Експертите съветват винаги да миете такива прибори на ръка.

Ножове и кухненски ножици

Качествените ножове са скъпи, така че е важно да се грижите правилно за тях. Топлината и влагата в съдомиячката притъпяват остриетата, а силните струи вода могат да ги избутат в други съдове, повреждайки ръбовете. Дръжките на ножовете, особено дървените, също могат да се разхлабят или да се напукат под налягането в машината", предупреждава Алисия Соколовски, президент и главен изпълнителен директор на AspenClean.

Филигранен порцелан и деликатни прибори за хранене

Тя съветва порцеланът да се мие на ръка. "Високите температури и силните препарати могат да отмият сложните дизайни, да отслабят деликатните глазури и да причинят отчупване или пукнатини." „Златните или сребърни орнаменти по любимите ви стъклени съдове също могат да потъмнеят, ако се мият в съдомиялна машина“, обясни Соколовски.

Кристал и стъклени съдове

Това важи и за чашите за вино, които използвате само когато имате гости или празнувате. Кристалът е крехък и е склонен към помътняване или напукване поради резки температурни промени. Чашите също могат лесно да се счупят, ако се изместят по време на цикъла на измиване“, отбеляза експертката.