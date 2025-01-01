Испанското списание за изкуство и култура El Cultural! постави на първо място в Топ 10 на най-добрите преводни книги в страната за 2025 г. романа на българския писател Георги Господинов „Градинарят и смъртта“. Това съобщи авторът на страницата си във Фейсбук.

В представянето за романа El Cultural! отбелязва, че това е една вълнуваща и топла книга, която играе с паметта, хрониката и фикцията.

Преди дни датското издание „Политикен“ посвети статия на романа „Градинарят и смъртта“. Според автора на материала Ким Скоте Господинов е „едно от големите имена в европейската литература“ и „е написал дълбоко лична и универсално значима книга за смъртта на баща си“.

В началото на декември „Градинарят и смъртта“ бе избран в класация на полския вестник „Газета Виборча“ за книга на годината.