Джорджо Рока и Марк Жирардели ще дадат старт на зимния сезон в Банско днес, 13 декември. Откриването тази година ще е под връх Тодорка, каза за БТА Иван Обрейков – маркетинг директор на концесионера на Ски зона Банско – „Юлен“ АД.

Откриването ще започне със състезанието „Влез в отбора на шампиона“ със ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели, посочи Обрейков. Записването може да се направи предварително на интернет страницата на ски зоната, както и на място на Бъндеришка поляна. Стартът на състезанието е от 11:00 часа. Половин час по-късно започва масовото спускане със звездите и децата от ски клуб „Юлен“, а след него започва атрактивното шоу „Ловци на съкровища“, при което кутии с много и различни награди ще трябва да бъдат открити от участниците и изровени от местата, на които са били скрити.

Програмата, свързана с откриването на ски сезона, ще продължи на централния площад в Банско, където от 17:30 часа ще има кулинарно представяне и дегустация на местни ястия "Уникално Банско", с което от години местните жители представят уникалната кухня, характерна за планинската община. От 18:00 часа ще бъде даден официален старт на зимен сезон 2025/2026 г. в присъствието на ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели. Програмата ще продължи с фолклорен спектакъл на сцената в центъра на Банско.

Джорджо Рока, който тази година се включва в откриването на зимния сезон в Банско, е ас в ските, един от петимата, заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер, с по пет поредни победи на слалом в Световната купа. Италианецът печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома. В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за Световна купа и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той е под номер 10. От световни първенства роденият в Шур (Швейцария) алпиец има два бронзови медала на слалом в Санкт-Мориц 2003 и Бормио 2005. Рока е с трето място на шампионат на планетата и в комбинацията 2005 година. По-слабо се е представял само на Олимпийски игри, където върхът му е петото място в комбинацията от Игрите в Торино 2006.

Откриването на сезона в Банско винаги е празнично събитие, за което се подготвяме дълго преди официалния му старт, каза за БТА на прага на официалното начало на зимния сезон 2025/2026 г. кметът на планинската община Стойчо Баненски. По думите му в подготовката за зимния сезон участват общината, концесионерът на ски зоната, туристическият бизнес, доставчиците на услуги, търговците и жителите на курортния град. По думите му, това е така, тъй като зимният туризъм е структуроопределящият отрасъл за икономиката на града и общината. За поредна година Банско ще е домакин на световни състезания, което, по думите на Баненски, е една от най-силните инвестиции в популяризирането и развитието на курорта като туристическа дестинация.