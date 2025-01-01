Жители на Пловдив и населени места от Родопската яка затвориха за кратко Околовръстния път на града с искане за премахване на мантинелите и разширяване на пътя.

Протестът им е организиран от четири сдружения и е заявен в община "Родопи". Движението е блокирано в района на кръстовището ул. "Захаридово" и разклона на с. Марково. В близост до това място в нощта на 24 ноември загинаха в катастрофа мъж и жена и 14-годишното им дете.

Организатори на недоволството са сдруженията „Моето село“, представлявано от Гергана Гавазова, „Коматевци за Коматево“, представлявано от Звезделина Кирякова, „Спаси Пловдив“, представлявано от Асен Костов и „Пловдив на гражданите“, представлявано от Атанас Костов.

Протестиращите настояват за незабавно премахване на мантинелите в участъците, където това е възможно, каза Киркова. Според нея някои от прегражденията излишно стесняват пътя и създават предпоставка за челни катастрофи.

Другото ни искане е незабавно започване на проекта за разширяване на околовръстния път, посочи Асен Костов. Според тях удвояването на пътя е критично важен за региона в икономическо, социално и екологично отношение.

В района на блокадата има засилено полицейско присъствие. Вчера в Областна администрация-Пловдив беше внесена подписка с 8698 подписа с искане за премахване на мантинелите на Околовръстното шосе на Пловдив в участъка от кръговото за Пазарджик до кръговото за Асеновград.

Агенция "Пътна инфраструктура" разпространи съобщение, с което предложи два варианта за решаването на проблема. Едното решение включва частично изместване на ограничителните системи за пътища на по-голямо разстояние от ръба на пътната настилка спрямо съществуващото им положение.

С него протестиращите са съгласни, но искат осъществяването му да започне веднага. Според втория вариант се махат всички мантинелите, но се ограничава скоростта до 50 км/ч. Тази идея организаторите на протеста определиха като "отмъщение" .

Кметът на Община "Родопи" Павел Михайлов съобщи в социалните мрежи, че ще свика местен референдум в населени места от Община Родопи, които са засегнати от затрудненото движение по околовръстното шосе. Обезопсяването на Околовръстното шосе е въпрос, който не може да бъде пренебрегвани, пише кметът.