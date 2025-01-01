Израел нанесе тази сутрин поредица въздушни удари в Южен и Източен Ливан. Израелските сили заявиха, че са взели на прицел обекти на проиранската групировка "Хизбула", сред тях и тренировъчен лагер, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, сключено с ливанската ислямистка групировка, Израел продължава редовно да атакува "Хизбула", като я обвинява, че се въоръжава.

Според Националната информационна агенция на Ливан (ННА) днешните нападения са извършени срещу десетина обекта, някои от които на около 30 км от границата с Израел.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че са ударили "тренировъчен комплекс" на елитните сили на "Хизбула", "Ар Радуан", където членовете на шиитската групировка са се обучавали да използват различни видове оръжие, предназначено за извършването терористични атаки. Израелската армия порази и друга военна инфраструктура на "Хизбула" в няколко региона в Южен Ливан, посочи израелската армия.

В началото на седмицата израелските военновъздушни сили нанесоха удари по някои от същите обекти, припомня АФП.

До ударите се стига в момент, когато ливанските въоръжени сили довършват премахването на военната инфраструктура на "Хизбула" между границата с Израел и река Литани, разположена на около 30 км пò на север от границата в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня. По-голямата част от атакуваните обекти се намират на север от реката.

Групировката "Хизбула" беше много отслабена от войната с Израел, особено след убийството на историческия ѝ водач Хасан Насралла от израелски въздушен удар през септември миналата година в Бейрут. Оттогава САЩ засилиха натиска върху ливанските власти за разоръжаването на групировката, напомня АФП.