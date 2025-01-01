Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел „Благоевград“ при 98 км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е неработещо осветление на съоръжението.

От АПИ посочват, че екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването.

Прекъсване на електрозахранването в тунел „Благоевград“ на автомагистрала „Струма“ имаше и в средата на октомври. Тогава електрозахранването беше възстановено в рамките на същия ден.