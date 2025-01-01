Наложиха постоянен арест на обвиняем за блудство - извършване на действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление спрямо малолетно дете, съобщиха от съда в Кюстендил.

Съдът уважи искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

Обвиниха 65-годишен мъж, блудствал с 13-годишно момиче в Кюстендилско

Определението подлежи на обжалване и протест в три дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.

От проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство, може да се изведе обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към така повдигнатото му обвинение.

Налице е и реална опасност да извърши престъпление, с оглед високата обществена опасност на деянието“, пише в мотивите на съдия Мария Антова.