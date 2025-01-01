С полицейски ескорт и под охрана в Разград бе върнат ценен музеен експонат с голяма културно-историческа стойност.

Съвместни усилия за това са положили Интерпол, Външното министерство, Върховната касационна прокуратура и ОД на МВР-Разград.

ОД на МВР-Разград

С постановление на Окръжния прокурор Тихомир Тодоров и по разпореждане на директора старши комисар Диян Симеонов бе осигурена засилена охрана при транспортирането на оброчната плочка „Тракийски конник“ до мястото й в музея, съобщиха от полицията.

През юни 2025 година се появи информация, че испанската полиция е предала в българското посолство в Мадрид ценен предмет, откраднат от Регионалния исторически музей в Разград през май 1996 година.

Става дума за мраморна плочка от ранния Абритус - II-III век, 18/15 см, открита в местността Анатема с изображение на конник по време на лов. Плочката е част от сбирка много ценни експонати, изчезнали след зрелищна кражба в музея преди 29 години.

Плочката с конника се появила на търг за археологични ценности в Испания. Уникалният предмет бил разпознат от Джамила Шебра, преподавател по история и археология в Университета в Гренобъл. Плочката била незабавно конфискувана и след извършените експертни действия била върната официално от полицията на българското посолство в Мадрид.

Регионалният исторически музей в Разград е уведомен за конфискуваната и приета от посолството ценност. Директорът на музея Таня Тодорова изпратила списък с подробно описание на всички откраднати през 1996 г. експонати - бронзови пластики, апликации и съдове.

Освен намерената сега плочка, през 2001 година от Германия е върнат друг ценен експонат с голяма културно-историческа стойност - маска от кована мед, датирана към I-II в. от н.е. Маската с изображение на човешко лице е уникална, от този вид в света са известни още две.

Тя също изчезнала през май 1996 г., когато крадците задигнали колекция от 24 ценни музейни експоната. Предметите от колекцията са обявени за международно издирване заради културно-историческата си ценност.

За откритата сега плочка се води досъдебно производство по описа на Окръжен следствен отдел-Разград за това, че извън границите на България е изнесена културна ценност.