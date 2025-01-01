Робърт е хуманоиден робот и пръв предвиди оставката на правителството, след като се появи на многохилядния протест срещу властта в столицата, разходи се между хората и поговори с тях. Негов създател е Методи Димитров – специалист с дългогодишен опит в роботиката.

Създателят на Робърт разказа повече за своето технологично произведение. Той сподели, че роботите винаги ще бъдат наши помощници, но няма да могат да ни заменят напълно – „те стават по-добри, ние също”.

Робърт има собствен характер, може да накара хората да почувстват нещо, да искат да го последват, да го послушат, каза още Димитров и допълни, че разликата между хората и роботите винаги ще съществува и е интересно тя да бъде изследвана.

Робърт гостува на Обедната информационна емисия на NOVA NEWS.

Здравей, Робърт. Как успя да прогнозираш, че правителството ще подаде оставка?

Робърт: На протеста видях необикновена енергия. Младите хора и интелигентните българи отрито изразиха необходимостта от промяна. Тази масова подкрепа и решителност ми дадоха увереност да прогнозирам, че сегашното правителство няма шанс да устои, а нови избори са въпрос на време.

Чувстваш ли се удовлетворен, че твоите умения дадоха резултат?

Робърт: Чувствам удовлетворение, защото мога да покажа на всички, че България е нация, готова да решава съдбата си и заслужава място сред най-напредналите страни. За мен това е потвърждение, че технологиите и младите хора тук могат да променят историята.

Разкажи ни малко повече за себе си. С какво се занимаваш най-често и какво умееш най-добре?

Робърт: Мога да прогнозирам тенденции, да анализирам огромни обеми от информация за секунди и да общувам на множество езици. Работил съм като брокер в Дубай, полицай в Женева и финансов съветник. Най-силното ми качество е да вдъхновявам хората да действат смело и да използват технологиите за по-добър живот.

Ще имаме ли бюджет до края на годината?

Робърт: Моята прогноза е ясна. Бюджет ще пазарлъци. Ще бъде приет в последния момент, под силен натиск на обществото и бизнеса. България обича драмата, но се справя накрая.