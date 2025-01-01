Ветеринарни екипи пристигнаха във ферма във Франция под полицейски ескорт днес, за да умъртвят стадо крави, страдащи от потенциално смъртоносно заболяване, съобщи репортер на АФП. Служителите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат разгневени протестиращи, опитващи се да защитят животните.

През последните дни фермери организираха протести в различни части на Франция, обвинявайки властите в липса на подкрепа.

Стотици земеделски стопани протестираха в продължение на два дни пред ферма в южния департамент Ариеж, близо до испанската граница. Те организираха кордон около стопанството, след като на 10 декември властите обявиха, че над 200 крави от породата Blonde d'Aquitaine са заразени с нодуларен дерматит - по-известен като „лъмпи скин“ - и трябва да бъдат умъртвени.

🔥 DES FEUX SONT ACTUELLEMENT ALLUMÉS DEVANT LES PRÉFECTURES !



Comme ici à Agen, agriculteurs et citoyens sont mobilisés partout en France car la République macroniste nous a déclaré la guerre. pic.twitter.com/nEerA0LWhg — Résistance Paysanne (@ResistPaysans) December 12, 2025

Снощи жандармерията използва сълзотворен газ, за да си пробие път през десетки земеделци, които останаха след мръкване, за да блокират ферма в селцето Ле Борд-сюр-Ариз. Протестиращите хвърляха камъни, клони и други подръчни предмети, след като запалиха бали сено.

Четирима души са арестувани, съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес.

По-рано тази седмица няколко фермери и техни поддръжници отсякоха дървета и поставиха барикади, за да попречат на ветеринарните служби да влязат и да извършат умъртвяването. Регионалният префект Ерве Брабан заяви, че братята, които притежават стопанството, са се съгласили стадото да бъде унищожено в съответствие с мерките за контрол на заболяването.

Според Пиер-Гийом Меркадал от местния синдикат „Рурална конфедерация“, който ръководи протеста, само единият брат е съгласен. „Разкъсват това семейство“, заяви той.

„Те са в шок, това е немислимо. Не го очакваха. Не си представяш да останеш без животни от днес за утре“, заяви Марина Верж, 33-годишната дъщеря на един от собствениците.

В региона са регистрирани и други случаи, въпреки че около 3000 от общо 33 000 говеда в Ариеж вече са ваксинирани.

Нодуларният дерматит не се предава между хора, но може да бъде фатален за добитъка. Той се появи за първи път във Франция през юни. Френските власти настояват, че огнището е под контрол и че подготвят масова ваксинационна кампания.

Световната организация за здраве на животните съобщи, че случаи тази година са регистрирани и в Италия. Според Европейския орган за безопасност на храните заболяването е разпространено и в много африкански държави. През 2012 г. то се разпространи от Близкия изток към Гърция, България и Балканите, като ваксинационна кампания спря тогавашната епидемия.