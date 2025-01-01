Министерството на вътрешните работи на Австрия представи на пресконференция промени в граничната охрана на страната, съобщиха местни електронни медии.

Вместо статични проверки на границите, в бъдеще акцент ще бъде поставен върху граничната зона, промяната се прави поради намаления брой на задържаните лица, както заяви министърът на вътрешните работи Герхард Карнер. Целта е граничната охрана да стане „по-ефективна и по-гъвкава“.

Промените ще станат в съответствие със ситуацията, подчерта министърът на отбраната Клаудия Танер. Асистиращата мисия от страна на въоръжените сили за подкрепа „в никакъв случай няма да бъде прекратена“, заяви Танер: „Ще продължим да помагаме за защитата на границите“, но в бъдеще това може да се наложи в по-малка степен. „Ако задържанията намалеят, броят на войниците ще бъде намален“, като те ще могат „да се концентрират отново върху основните си задачи“. В момента в провинция Бургенланд са разположени 510 войници.

Граничният контрол към съседните страни Чехия, Словакия, Унгария и Словения се удължава с още шест месеца – до юни, съобщи Карнер. Но и тук контролът трябва да бъде адаптиран към новото управление на границите. „И тук в бъдеще ще извършваме по-малко гранични проверки, но повече проверки в граничната зона“.

Според Карнер темата за контролите в граничната зона обхваща основно три нива. Първият „съществен момент“ е защитата на външните граници на ЕС. „Това е от решаващо значение и за функционирането на пакта за убежище, който влиза в сила в средата на следващата година“.

Второто ниво е т. нар. предварително разследване, при което австрийски полицаи работят в рамките на операция „Фокс“ в транзитните страни на Западните Балкани или в Унгария. Третото ниво е т.нар. разследване под прикритие. То се провежда не само директно на границата, „с цел да се заловят контрабандистите“.

Генералният директор за обществена сигурност Франц Руф подчерта в тази връзка дейността на граничната охрана „Пума“. В бъдеще ще се използват дронове, хеликоптери и термовизионни камери. Ще се изплете „паяжина от камери“. С участието на всички международни заинтересовани страни ще се изготвя картина на ситуацията в реално време. Резултатът от анализа ще е основа за борба с незаконната миграция. По този начин ресурсите могат да се използват „целенасочено, навреме и гъвкаво“, обобщава Руф.