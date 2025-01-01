Най-големият италиански профсъюз организира еднодневна обща стачка срещу представения от правителството проектобюджет за 2026 г., съобщи АНСА. Акцията доведе до сериозни смущения в училищната система и транспортния сектор.

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят.

Училищата бяха затворени в много области, а най-засегната е Лигурия.

Синдикатите в Италия протестират срещу бюджета на Мелони

"По-голямата част от страната не подкрепя правителствените мерки", заяви главният секретар на Общата италианска конфедерация на труда Маурицио Ландини по време на демонстрация във Флоренция.

Вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини заяви, че въздействието върху железопътните услуги е ограничено. "За щастие, данните са окуражаващи и смущенията са много ограничени", гласи изявление на ведомството.