Георги Симеонов от Горна Оряховица за 13-а поредна година ще се преобрази като Дядо Коледа, за да събира средства за благотворителност.

Тази година сумата ще бъде дарена на две деца с церебрална парализа, едното от които е и с епилепсия, уточни той. Симеонов, който е на 41 години, също е с церебрална парализа и 60 процента инвалидност, но всеки декември посещава по покана частни домове и фирми не само в Горна Оряховица, но и в съседни населени места.

В инициативата тази година се включва и село Неофит Рилски във варненската община Ветрино, както и приятели на Георги от Историческия парк там. Той ще е специален гост и във Варна. Този декември шофьори на Георги по време на кампанията са Николай Маринов и колежка на Симеонов от Община Горна Оряховица.

Всяка изява на Симеонов е на цена 20 лева, но който желае, може да дари и повече. Кампанията ще продължи до 31 декември включително или докато има желаещи, а събраната сума ще бъде разделена на две и преведена още в първите работни дни на следващата година. Телефонът за връзка с Георги е 0878/88-83-47.

По време на миналогодишната декемврийска кампания Георги е събрал 1660 лева. Тогава той е участвал в над 30 събития, за да зарадва децата с подаръци. Ходил е в детски градини и на коледния базар в Драганово, а също така е стигнал и до съседната Русенска област.

Георги каза, че голямото му желание е да живеем в държава, в която всички да си помагат, и пожела на всички весели празници и щастлива 2026 година.