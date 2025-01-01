Украйна съобщи, че е нанесла удари по два руски кораба, превозващи оръжия и военна техника в Каспийско море, предаде Ройтерс. По данни на украинските сили операцията е изпълнена от специалните части в сътрудничество с "местно съпротивително движение".

В публикация в "Телеграм" украинските военни уточняват, че цел са били съдове, санкционирани от САЩ за превоз на военни товари между Иран и Русия. Не са оповестени подробности за използваните средства, нито за размера на нанесените щети.

Паралелно с това украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск и че стотици руски военнослужещи са обкръжени там. Засега информацията не е потвърдена от независими източници.