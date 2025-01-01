Всяка година между Коледа и Нова година интересът към наемане на вили или къщи за гости в курортните селища или около тях, рязко се увеличава. Търсенето е високо, а свободните места се заемат бързо. Точно в този период обаче измамниците стават особено активни, използвайки желанието на хората да резервират бързо.

Според публикации в социалните мрежи, стотици хора всяка година попадат на фалшиви обяви, при които след изпратено капаро „собственикът“ мистериозно изчезва, а вилата се оказва несъществуваща или резервирана от други гости за тези дати. Вижте ценни съвети как да се предпазите.

Проверете дали къщата реално съществува

Потърсете информация за обекта не само в сайта, където сте видели обявата, но и в други платформи. Истинските вили са регистрирани в няколко големи портала за настаняване, имат публични данни за контакт, ревюта и снимки на потребители.

Потърсете името на къщата в Google Maps или Google Street View. Ако локацията не съвпада или снимките на място изобщо не приличат на публикуваните в обявата, по-добре се откажете.

iStock

Съмнително ниски цени

Когато цената е много под средната за сезона, това обикновено е знак за измама. За празничните дни повечето обекти работят на по-високи тарифи. Ако срещнете оферта, която е наполовина на цената на други подобни предложения, бъдете изключително внимателни.

Много измамници използват реални снимки от чужди сайтове, а ниската цена служи като примамка.

Фалшивите обяви често имат перфектни, професионални снимки, които изглеждат прекалено добре. Проверете изображенията чрез reverse image search. Ако намерите същите кадри на чуждестранни сайтове за имоти или хотели - обявата не е реална.

Също така бъдете внимателни, ако всички снимки са от интериора, но няма нито една от двора или фасадата.

Кой стои зад обявата

Настоявайте да получите три имена, телефон, имейл и документ, доказващ собственост или право на управление на обекта. Истинските места за настаняване нямат проблем да предоставят тези данни.

Ако комуникацията се води само чрез чат, ако отсрещната страна отказва телефонен разговор или звучи уклончиво, това е червен флаг. Същото важи и ако ви изпращат договор без фирмени данни или с неясни клаузи.

Не бързайте да изпращате капаро

Най-често използваният трик на измамниците е искането за капаро „за да ви пазя датите“. Никога не превеждайте пари преди да сте сигурни на кого ги изпращате.

Ако отсрещната страна ви притиска да „пратите капаро веднага, защото има много желаещи“, това най-често е опит да ви въведат в заблуда. Имайте едно наум и с начина на плащане.

Избягвайте всички непроследими методи като криптовалути или преводи към непознати сметки. Най-сигурните варианти са:

банков превод към фирма или лице, чиито данни вече сте проверили

плащане през защитени платформи

Ако ви изпращат само IBAN без име или ви карат да преведете пари към „приятел“ или „роднина“, това също е сигнал за измама.

Прочетете реални отзиви

Проверявайте ревюта в различни източници. Истинските обекти имат много коментари с реални снимки от гости, както положителни, така и критични.

iStock

Потърсете обекта в Регистъра на местата за настаняване

Много общини поддържат списъци с регистрирани къщи за гости. Ако вилата, която ви интересува, липсва там, това може да означава, че работи незаконно или пък изобщо не съществува.