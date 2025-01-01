Парламентът прие оставката на правителството. Народното събрание гласува оставката на правителството с министър-председател Росен Желязков. Проектът за решение за оставка бе представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

С 227 гласа "За" решението беше прието. Няма гласували против и въздържали се.

Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване във Фейсбук от централата на партията. По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета.

Божидар Божанов заяви, че някои от министрите в кабинета са били фигуранти.

Честита победа, българи. Да живее България, заяви от трибунката лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Тома Биков от ГЕРБ заяви, че никога не са искали да управляват напук. За нас властта не е самоцел. Ние наблюдавахме много внимателно протестите, които бяха с различни искания и ние оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в една такава среда и единственото, което може да се случи е да се нагнети напрежение и нашето участие във властта да бъде вредно. Надявам се всички политически сили да оценяват по този начин участието си във властта.

Успяхме или поне положихме усилия да има един нормален ритъм на парламента. Да допуснахме грешки от гледна точка на сила, арогантност. Това трябва да бъде урок, както за нас, така и за нашите партньори и опозицията. Беше грешка, че не дадохме председателски места в комисиите и на опозицията. За съжаление една от основните задачи, които бяха поставени на този парламент, да разрешим политическата криза не се случи и тя ще продължи. Не е нормално управляващи и опозиция да не си говорят, каза още Биков.

За последен път структурни реформи в България са правени в периода 1997-2001 година. Това е достатъчно дълъг период от време, в който българските системи са износени. Сигурен съм, че може да постигнем консенсус за диагнозата.Българският политически диалог е разрушен и води до разпад на цялата държавност и имаме отговорност всички, но аз твърдя, че от ГЕРБ-СДС сме с по-малко отговорност, посочи той.

Част от вас изобщо не са на ясно с понятието революция, тя е край, а не начало. Отменя политическия, обществения ред. Не утвърждава съществуващите начала за това общество.

Върнете си собствения облик, не говорете от името на ДПС - Ново начало, обърна се към народните представители на ГЕРБ депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Площадът поиска оставка и избори, а не революция. Ако смятате, че изборите са революция - това е проблем, отговори Божидар Божанов от ПП-ДБ. Държавността се руши, защото не се управлява по легитимен начин държавата. Не може един човек от един кабинет да управлява държавата, държейки хората с компромати, с папки и така нататък. Не може Пеевски да разпорежда на всички и после вие да излизате и да обяснявате, че държавността се руши. Естествено, че се руши, при това с ваша помощ.

Обикновени депутати се ползват с привилегии, ползват охраната на НСО, няма проблем ако имат нужда, проблемът е, че го правят с парите на българските граждани, посочи лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и добави, че българските граждани са въстанали срещу порочния модел. Този модел най-накрая ще бъде сменен, но трябва да има истинско мнозинство за промяна.

Порочният модел е да имаме нелегитимен главен прокурор от юни месец насам. ВВС отказва да изпълни разпоредбите на закона и да спази решение на едно от висшите съдилища в страната. Порочният модел е като се изпращат институциите срещу фирми, започват се медийни атаки срещу тях, за да бъдат тези фирми заграбени. Порочният модел се изразява в това, че ако някое село не гласува за Ново начало, да не им се почисти пътят през зимата и да не може да стигне линейка до него, добави Василев.

Правителството в оставка ще изпълни своя ангажимент и ще внесе удължителен бюджет, посочи Биков.

ГЕРБ няма да влезе с вас в коалиция, казвам го да сте спокойни. Надявам се президентът Радев да обяви най-после своя политически проект и да се яви на избори. Очакваме от всички политически партии да бъде поставен позитивен дневен ред, който да стабилизира и обществото и политическата система, заключи Биков.

Драгомир Стойнев от БСП заяви, че като слуша дебата смята, че ще се окажат прави някои анализатори, че хаосът в края на 2025 г. ще бъде огромен. „Нашето мнение е, че бюджет трябва да има за успокоение на българските граждани. 1/12 не е решение. В крайна сметка трябва да има приходи, за да харчиш 1/12. Ще бъде много трудно първите два месеца. Виждам самодоволните лица на ПП-ДБ, но ние трябва да сме отговорни към българските граждани. В политиката няма място за обида. Това правителство беше необходимо за България. Свършихме много в името на стабилността и да вървим по европейския път на България. Леко разклащане може да промени траекторията на развитие“, предупреди Стойнев.

За вас няма никакво значение с кой ще бъдете във властта, важното е да сте вътре, обърна се Тошко Йорданов към депутатите от опозицията.

Войната може да прекрати само този, който може да организира мира, посочи Деница Сачева. Ние няма да носим повече отговорност за реализацията на вашите мечти, г-н Василев.В следващия парламент бърз кредит няма кой да ви даде, каза още Сачева.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че който, когато и по какъвто и да е начин се докосне до ГЕРБ и Ново начало изчезва от политическата сцена и днес г-жа Сачева изпрати БСП и ИТН в последния им път, така звучеше, посочи той.

На 11 декември (четвъртък) малко преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков обяви в кулоарите на Народното събрание, че правителството подава оставка.

„Нашата коалиция се събра, обсъди настоящия момент, предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които отговорно трябва да вземем. Решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена. Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа“, заяви Росен Желязков.

„Дали самото общество, дали гражданското общество осъзнава предизвикателствата, пред които самото то, а и ние като функция на това общество сме изправени, това е друг въпрос, който предстои да бъде анализиран в бъдеще. За оставката глас издигнаха и млади, и стари. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена“, посочи още той.

Изказването на Росен Желязков беше брилянтно, няма от какво да се се срамуваме през тези 11 месеца, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изказване от партийната централа, излъчвано на живо в личната му фейсбук страница, след като премиерът обяви, че правителството подава оставка.

По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета. „Няма да се правят и сглобки след бъдещи избори. Според мен тази сглобка даже вече е направена, в друг манастир. Ще бъдем силна опозиция, ще се постараем да победим на изборите“, обяви лидерът на ГЕРБ.