Кметът на Ловеч Страцимир Петков е оттеглил поредното си предложение към Общинския съвет за изменение на Наредбата за местните данъци в общината, с което се предвиждаше ръст между 10 и 35 процента. Това съобщава Петков на фейсбук страницата си.

„Правителството падна. Община Ловеч не бе сред неговите любимци. Говоря, както за местните ни проекти, така и за стратегически в областта и региона. Надявам се на скорошни избори и ново правителство с широка обществена подкрепа. Като кмет се тревожа за всяко едно финансиране, делегирани средства, целевите средства, започнати и бъдещи проекти“, посочва кметът.

По думите му въпреки трудното финансово състояние на Общината и ограничените ресурси, сигурността и спокойствието на гражданите са приоритет, а като още едно притеснение е и влизането ни в еврозоната, допълва Петков.

В поста той пише още, че тъй като на постоянните комисии е станало ясно, че няма единомислие по темата с данъците, оттегля планираното увеличение на местните данъци в Ловеч.

Припомняме, че наредбата бе гледана за пореден път на последното заседание на Общинския съвет, но не получи одобрението от съветниците.