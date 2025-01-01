Здрав мъж от Великобритания е получил инсулт след като е консумирал средно по осем енергийни напитки на ден. Инцидентът накара лекарите да предупредят, че популярните напитки могат да увеличат сърдечно-съдовите рискове, съобщи „Евронюз“.

Мъжът, на възраст около 50 години, не е пушач, не употребява алкохол и не злоупотребява с наркотици.

Той постъпил в болницата, след като изведнъж загубил усещане в лявата си страна и изпитал затруднения с равновесието, ходенето, преглъщането и речта – класически симптоми на инсулт. Диагностициран бил с инсулт в таламуса, частта от мозъка, отговорна за движение и сетивно възприятие.

Въпреки че изглеждал иначе здрав, кръвното му налягане било 254/150 мм живачен стълб, което се счита за изключително високо. Лекарите му дали медикаменти за понижаване на кръвното, но след завръщането му вкъщи то отново се повишило и останало високо, дори след увеличаване на дозата.

Тогава те разбрали, че мъжът консумира средно осем енергийни напитки на ден, всяка съдържаща около 160 милиграма кофеин, което правело дневен прием от около 1 280 милиграма – повече от три пъти над препоръчителния максимум от 400 милиграма.

След като лекарите му препоръчали да спре с енергийните напитки, кръвното му налягане се нормализирало и вече не се нуждаел от медикаменти, но не възстановил напълно чувствителността в лявата си страна, според случая, публикуван в BMJ Case Reports.

„Очевидно не бях наясно с опасностите, които причиняват енергийните напитки на организма ми. Оставам с изтръпване в лявата ръка, пръсти, крак и пръсти на краката“, каза пациентът.

Лекарите Марта Койл и Сунил Мунши от Nottingham University Hospitals NHS Trust сега призовават за по-строги ограничения върху енергийните напитки и повече информираност относно потенциалните сърдечно-съдови рискове – особено сред младите хора, които обикновено се считат за по-нискорискови за инсулт.

„Възможно е както острото, така и хроничното приемане на енергийни напитки да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт, и важното е, че това може да бъде обратимо“, посочват те, като добавят, че „наличните доказателства все още не са категорични“.

Пациентът представлява само един случай и са нужни повече данни, за да се докаже, че енергийните напитки наистина повишават сърдечните рискове. Въпреки това лекарите подчертават, че заради честотата на инсултите и сърдечните заболявания, трябва да се предприемат мерки за намаляване на потенциалните рискове.

„При пациенти с необяснима хипертония лекарите трябва да питат за консумацията на енергийни напитки“, заявяват те.